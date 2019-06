Schelle zet mobiele camera in tegen zwerfvuil en sluikstort: “Wie betrapt wordt, krijgt zonder pardon boete” Ben Conaerts

03 juni 2019

14u49 0 Schelle Het gemeentebestuur van Schelle gaat voortaan mobiele camera’s inschakelen om sluikstorters te betrappen. Wie gevat wordt, riskeert een boete tot 350 euro.

“Zwerfvuil en sluikstort veroorzaken niet alleen ergernis, het opruimen ervan kost ook nog eens veel geld”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Het gemeentepersoneel doet wat het kan om de straten en bermen net te houden. Ook vrijwilligers van verenigingen en scholen steken vaak de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen. Maar spijtig genoeg lost systematisch opruimen het probleem niet op. Daarom leggen we nu meer en meer de focus op handhaving.”

Het gemeentebestuur heeft één mobiele camera aangekocht om de pakkans van de vervuilers te verhogen. De camera wordt verplaatst naargelang de noodzaak. “We kennen de sluikstortgevoelige locaties maar al te goed”, vervolgt de burgemeester. “Wie gedetecteerd wordt, krijgt zonder pardon een boete die kan oplopen tot 350 euro. Er komt geen sensibiliserende overgangsperiode. Inmiddels hebben we al de procedure opgestart voor de aankoop van een tweede camera.”

Omdat de camera slechts op één locatie tegelijk kan staan, blijft het gemeentebestuur wel rekenen op ieders waakzaamheid. “Inwoners kunnen sluikstort steeds doorgeven via het meldingsformulier op de website of het onthaal van het gemeentehuis”, geeft Mennes mee. “Zwerfvuil getuigt van respectloosheid voor de woonomgeving en negeert de maatschappelijke kost die hieraan verbonden is. Bovendien verliezen we kostbare grondstoffen die zo niet terug in de economische kringloop geraken. Het invoeren van statiegeld op blikjes zou al een deel van de oplossing in de strijd tegen zwerfvuil kunnen zijn.”