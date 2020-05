Schelle wil bloklokalen voor studenten openstellen Ben Conaerts

27 mei 2020

15u38 0 Schelle De gemeente wil in haar gebouwen lokalen openstellen voor blokkende studenten. Op de gemeentelijke website loopt momenteel een bevraging om de noden in kaart te brengen.

Studenten aan de hogeschool of universiteit die op zoek zijn naar een plaats waar ze rustig en veilig kunnen studeren, kunnen dat laten weten via een bevraging op de gemeentelijke website. Eens de noden in kaart zijn gebracht, kan eventueel worden uitgekeken naar geschikte locaties.

“Als er voldoende studenten deze vraag hebben, bekijken we of we een locatie ter beschikking kunnen stellen die voldoet aan de verwachtingen en past binnen de geldende veiligheidsmaatregelen”, zegt schepen van Jeugd Vera Goris (CD&V). “Op deze locatie zouden we dan studeerplekken aanbieden op weekdagen tussen 8.30 en 16.30 uur en vrijdag tot 12 uur.”