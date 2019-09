Schelle werd 75 jaar geleden bevrijd: “Burgerslachtoffers verdienen meer aandacht” Ben Conaerts

03 september 2019

15u25 0 Schelle Op woensdag 4 september is het dag op dag 75 jaar geleden dat Schelle door de geallieerden werd bevrijd. Maar naast de euforie was er toen ook plaats voor tragiek: vijf burgers lieten immers het leven. Wilfried Vanhoutte (72), die zich al jaren verdiept in de oorlog, vindt dat hun droeve lot meer aandacht verdient.

De euforie in Schelle was groot, op 4 september 1944. De inwoners hadden onder meer via de radio vernomen dat geallieerden in Boom waren toegestroomd. Ze haastten zich naar de Boomsesteenweg en zagen honderden militaire voertuigen richting Antwerpen rijden. Van enige Duitse weerstand werd daar niet of nauwelijks iets waargenomen, op enkele geweerschoten in Aartselaar na. Maar de bevrijding van Schelle was niet alleen maar een goednieuwsshow. Voor vijf burgers is er die dag, op gruwelijke wijze dan wel door stom toeval, een eind gekomen aan hun leven. Heemkundige Wilfried Vanhoutte, die zich al jaren verdiept in de oorlog, wil hun verhaal van onder het stof halen.

Siegfried D’Hooghes nieuwsgierigheid om het strijdgewoel te kunnen bekijken, heeft hij met zijn leven bekocht. Zijn lichaam was onmenselijk toegetakeld toen het werd teruggevonden Wilfried Vanhoutte

Handgranaat

“Een eerste slachtoffer was August Coeck, een leerkracht in Niel”, vertelt Vanhoutte. “Hij wordt gedood door Duitse kogels, nadat hij was overhaald om de fabriek L’Air Liquide aan de Tolhuisstraat te gaan bevrijden. Op het moment dat hij naar twee Duitse soldaten wil schieten, blokkeert zijn wapen. Hij roept de soldaten dan maar in het Duits toe dat ze zich moeten overgeven en dat de oorlog gedaan is. Maar één van de Duitsers schrikt, grijpt naar zijn wapen en vuurt. De Nielse leerkracht wordt dodelijk getroffen. Zijn metgezellen brengen hem meteen naar de toenmalige Nielse kliniek, maar alle hulp is tevergeefs.”

Een tweede slachtoffer valt niet veel later, op de hoek van de Provinciale Steenweg en de Kapelstraat. “Nielenaren Willy De Troetsel en Hendrik Lauwers waren naar het transformatiestation gegaan, dat nog in handen was van de Duitsers. Op het moment dat Lauwers een handgranaat wil gooien naar de vijand, wordt hij getroffen. Hij is op dat moment amper 25 jaar oud”, vertelt Wilfried Vanhoutte.

Blaffend hondje

“’s Avonds, als de Duitse soldaten de aftocht blazen en in rijen door de Steenwinkelstraat stappen, vallen er nog twee burgerslachtoffers. Sommige mensen die het gestap horen, denken dat er geallieerde soldaten in de straat zijn. Wanneer ze gaan kijken en zien dat ze zich vergissen, haasten ze zich weer naar binnen. Op een bepaald moment stormt het hondje van de bewoners van Steenwinkelstraat 99 blaffend op de Duitsers af. De bewoonster knipt het licht in de gang aan, maar doet daardoor een Duitse soldaat opschrikken. Hij vuurt in de richting van het licht en treft daarbij bewoonster Susanne Westijn en haar gebuur Arthur Cools.”

Eén dag later, op 5 september 1944, wordt aan de oever van de Schelde nog een vijfde slachtoffer gevonden: de 45-jarige Nielenaar Siegfried D’Hooghe. “Hij was een dag voordien opgemerkt toen hij aan het wandelen was in het Laarhof, tijdens de gevechten tussen het verzet en de Duitsers. Zijn nieuwsgierigheid om het strijdgewoel te kunnen bekijken, heeft hij met zijn leven bekocht. Zijn lichaam was onmenselijk toegetakeld toen het werd teruggevonden.”

Herdenkingssteen

Vanhoutte betreurt het dat er in Schelle, uitgerekend in het jaar van 75 jaar bevrijding, zo weinig aandacht is voor de vijf slachtoffers. “Susanne Westijn en Arthur Cools, de Schelse slachtoffers, hebben een rustplaats gekregen op de gemeentelijke begraafplaats en voor Hendrik Lauwers is er op de hoek van de Kapelstraat en de Provinciale Steenweg een herdenkingssteen. Maar voor de meeste inwoners is hun verhaal volledig onbekend. Ik vind dat zij, net als de twee andere burgerslachtoffers die hier gevallen zijn tijdens de bevrijding, meer aandacht verdienen.”