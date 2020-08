Schelle voorziet opnieuw studeerplek in gemeentehuis Ben Conaerts

06 augustus 2020

12u19 0 Schelle Hogeschool- of universiteitsstudenten die op zoek zijn naar een plek om te blokken, kunnen daarvoor binnenkort opnieuw terecht in het Schelse gemeentehuis.

De gemeente voorziet daar van maandag 17 augustus tot vrijdag 4 september een stille studeerruimte, waar je in alle rust je herexamens kan voorbereiden. De ruimte is enkel open op weekdagen en is voorbehouden aan studenten die in Schelle wonen. Alle veiligheidsvoorschriften rond de coronamaatregelen worden er nageleefd.

Een plaats reserveren is verplicht en kan via dit document. Ten laatste op woensdag voor 16 uur geef je de gewenste studiemomenten op voor de week daarna. Het ingevulde formulier mail je naar info@schelle.be.