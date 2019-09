Schelle voert belasting in op sloop van windmolens: “We willen productie van alternatieve energie op peil houden” Ben Conaerts

18 september 2019

De gemeenteraad heeft een belasting goedgekeurd op het slopen, vervangen of verplaatsen van windmolens. Indien er binnen de twee jaar geen vervanging komt van de productie van minstens hetzelfde vermogen aan alternatieve energie, wordt de eigenaar belast met 75.000 euro per jaar. Deze alternatieve energie mag worden opgewekt door windmolens of door andere groene energiebronnen.

“De eerste generatie windmolens is binnen een paar jaar aan vervanging toe”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Maar we willen de productie van alternatieve energie op ons grondgebied sowieso op peil houden en daarom willen we deze taks heffen. Het bedrag dat we op die manier innen, kunnen we zelf investeren in projecten rond duurzaamheid en alternatieve energie.”

N-VA, de grootste oppositiepartij, onthield zich bij de stemming. “Er zijn verschillende toekomstmogelijkheden voor de Elektrabelsite en deze belasting duwt de keuze in een bepaalde richting”, zegt Koen Vaerten (N-VA). Oppositiepartij Groen keurde het voorstel wél goed. “Dit is een stok achter de deur om bedrijven in de goede richting te duwen”, aldus Stan Scholiers (Groen). Vlaams Belang zag een nieuwe belasting niet zitten en stemde tegen.