Schelle viert Dag van de Jeugdbeweging Ben Conaerts

18 oktober 2019

14u16 0

Net zoals in een pak andere gemeenten in onze regio werd vrijdagochtend in Schelle de Dag van de Jeugdbeweging gevierd. De jeugdraad trakteerde voor de gelegenheid samen met Chiro Schelle alle jongeren uit alle mogelijke jeugdbewegingen op een smakelijk ontbijt aan het gemeentehuis. Zij konden op die manier met een gevulde maag naar school vertrekken.