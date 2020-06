Schelle trekt 300.000 euro uit om inwoners en verenigingen door corona te loodsen Ben Conaerts

18u09 0 Schelle Het gemeentebestuur van Schelle heeft een budget van 300.000 euro uitgetrokken om de inwoners en de verenigingen doorheen de coronacrisis te helpen loodsen. Zo kunnen de lokale verenigingen rekenen op een verdubbeling van hun subsidies van dit jaar.

Ook in Schelle voelen veel inwoners en verenigingen de impact van de coronacrisis. Om hen te ondersteunen, heeft het gemeentebestuur een budget van 300.000 euro uitgetrokken. Daarmee wordt een uitgebreid zorgplan uitgerold met aandacht voor de volksgezondheid en ondersteuning van de vrijetijdssector.

Wereldwinkel

Zo kunnen de lokale verenigingen rekenen op een uitstel van leningen en een verdubbeling van de subsidies voor dit jaar. De sport- en jeugdverenigingen mogen vanaf 2021 een stijging van de subsidies met 3 procent verwachten. Verder wordt er geen huur van de sporthal of andere zalen gefactureerd tijdens de periode van de verplichte sluiting, geldt er een huurvrijstelling voor de nieuwe winkelruimte van de Wereldwinkel tot september 2020 en wordt eventueel gehuurd materiaal terugbetaald. Eerder werden voor iedere inwoner al vier mondmaskers aangekocht en werd geïnvesteerd in beschermingsmateriaal voor de medische sector.

Monument

“Voor een kleine gemeente als Schelle is 300.000 euro extreem veel geld”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Maar we lanceren dit zorgplan met volle overtuiging. We hebben onze vrijwilligers en verenigingen in het verleden geëerd met een monument in het centrum van de gemeente, nu doen we dat met centen die zij broodnodig nodig hebben. Hopelijk bieden deze maatregelen een ondersteuning om de moeilijkheden te overbruggen en zijn ze een aanmoediging om door te gaan zodra de omstandigheden het toelaten. Het zorgplan dwingt ons tot een stevige herschikking van de budgetten, maar toch willen we ons investeringsprogramma voor de komende maanden en jaren blijven handhaven. Zo willen we als gemeentebestuur ook onze bijdrage leveren in het levensnoodzakelijke sociaal-economische herstel.”