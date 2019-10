Schelle Streetparty steunt woonproject Pegode Toon Verheijen

20 oktober 2019

07u45 0 Schelle Het weer zat niet helemaal mee, maar toch trokken honderden Schellenaren zaterdag naar de jaarmarkt én de afsluitende Schelle Streetparty. Enkele dj’s zorgden voor de nodige sfeer.

De organisatie besloot ook dit jaar weer een deel van de opbrengsten aan een goed doel te schenken. Vorige jaren gingen alle opbrengsten naar SuperDries, Thorben, ALS Liga, De Waaier VZW. “Dit jaar kozen we voor Pegode”, klinkt het bij de organisatie. “Dat is een woonproject voor mensen met een verstandelijke handicap. Iedere bewoner heeft er zijn eigen kamer met lavabo, maar er zijn ook enkele gemeenschappelijke ruimtes. Een team van negen mensen zorgt er 24 uren op 24 voor begeleiding. We zijn blij dat we hen een som kunnen overhandigen binnenkort.”