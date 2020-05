Schelle steekt tandje bij in strijd tegen eikenprocessierups Ben Conaerts

06 mei 2020

17u38 0 Schelle De gemeente Schelle schakelt vanaf donderdag 7 mei een tandje hoger in de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. De larven van de rups worden daarbij manueel verwijderd of weggezogen.

Terwijl de strijd tegen het coronavirus volop aan de gang is, zet Schelle zich ook in om een ander eng beestje aan te pakken. Op donderdag 7 mei gaat een erkende firma van start met de preventieve bestrijding van de larven van de eikenprocessierups. “De rupsen zitten nu nog in een larvenstadium en veroorzaken nog geen hinder met hun brandhaartjes”, zegt milieuambtenaar Kim Caremans. “Toch halen we op plaatsen met veel wandelaars en fietsers de beestjes alvast weg. De larven worden ofwel manueel verwijderd ofwel worden ze weggezogen.”

Nestkastjes

Daarnaast zet de gemeente in op een natuurlijke bestrijding van de rupsen, onder meer door het ophangen van nestkastjes op knelpuntplaatsen. “Zo geven we een broedplaats aan mezen die ze als natuurlijke vijand van de rupsen opeten”, legt burgemeester Rob Mennes (CD&V) uit. “Ook maaien we op bepaalde plaatsen het gras minder frequent, zodat de natuurlijke belagers van de processierups, zoals de sluipvliegen en -wespen, voldoende kans krijgen zich te nestelen en te voeden.”

Waarschuwingslint

“Van zodra er grote concentraties nesten zijn op openbare plaatsen met reële hinder, worden deze nesten curatief bestreden door een gespecialiseerde firma”, verduidelijkt Kim Caremans. “Op plaatsen met nesten hingen we al preventief een waarschuwingslint. Wanneer de rupsen op privégrond zitten, staat de eigenaar van de grond zelf in voor de bestrijding. Je kan hiervoor een gespecialiseerde aannemer contacteren, maar doe dit enkel wanneer de rupsen effectief hinder veroorzaken. Het preventief kappen van eikenbomen is verboden.”