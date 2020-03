Schelle start met onlinebuurtplatform Hoplr Ben Conaerts

25 maart 2020

Schelle Ook in Schelle wordt nu het buurtplatform Hoplr gelanceerd. Dat is een digitaal netwerk waar buren elkaar leren kennen en helpen.

“Bewoners kunnen Hoplr gebruiken voor allerlei zaken”, zegt schepen van ICT Geert Rottiers (CD&V). “Zo kunnen ze een garageverkoop of buurtfeest aankondigen, een babysit regelen of werkmateriaal uitlenen. Maar ook wie wil laten weten dat zijn huisdier verloren gelopen is, kan dat melden. Dit platform biedt ook heel wat voordelen in deze coronatijd, omdat je gemakkelijk en zonder risico contact houdt met je buren.”

Alle Schelse gezinnen ontvingen reeds een brief van Hoplr met een unieke code die toegang geeft tot het buurtnetwerk. Inloggen kan op de website www.hoplr.com of via de app Hoplr. De app en website zijn gratis en reclamevrij.

“Je kan zowel openbare berichten posten als privéberichten naar een van je buren sturen”, legt Rottiers uit. “Als gemeente hebben we geen toegang tot de berichten en opmerkingen van inwoners onderling. Vanaf eind maart delen we ook gemeentelijke info rond coronamaatregelen of een vuilnisophaling die niet kan doorgaan via Hoplr.”