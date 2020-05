Schelle start met bedeling herbruikbare mondmaskers Ben Conaerts

14 mei 2020

16u13 0 Schelle Nadat eind april al twee wegwerpmondmaskers per inwoner werden bezorgd , bedeelt het gemeentebestuur van Schelle nu herbruikbare mondmaskers. Tegen vrijdag 15 mei wordt een eerste exemplaar aan huis bezorgd bij elke inwoner vanaf 7 jaar.

Na eerder al twee wegwerpmondmaskers kocht het gemeentebestuur van Schelle voor elke inwoner vanaf 7 jaar twee herbruikbare mondmaskers aan. De eerste exemplaren worden momenteel verdeeld en zouden tegen vrijdag 15 mei bij iedereen in de bus moeten zijn gevallen. Voor de bedeling wordt een beroep gedaan op de helpende handen van het gemeentepersoneel en een aantal vrijwilligers.

Stop Darmkanker

“Deze eerste lading werd aangekocht bij de vzw Stop Darmkanker”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Met deze aankoop zetten we verder in op gezondheidspreventie voor de inwoners. Je draagt tenslotte een mondmasker om eventueel besmette vochtpartikels bij je te houden en zo anderen te beschermen. Bovendien steunen we met deze aankoop van 8.000 stuks de werking van vzw Stop Darmkanker. We schenken via hen ook een geldbedrag aan AZ Rivierenland campus Rumst als steun voor de zorgverleners in het ziekenhuis.”

Borstkanker

Intussen wordt ook al de tweede gratis bedeling van herbruikbare mondmaskers voorbereid. Het gaat over nog eens 8.000 exemplaren, die werden aangekocht via Think Pink. “Met deze aankoop steunen we patiënten met borstkanker”, aldus de burgemeester. “Ook hiervan ontvangt elke inwoner vanaf 7 jaar tegen eind mei een exemplaar in een kinder-, vrouwen- of mannenmaat. Later verwachten we nog een federale levering van filters voor mondmaskers voor onze inwoners.”