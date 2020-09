Schelle Sport organiseert mosseldagen Ben Conaerts

16 september 2020

14u57 0 Schelle Schelle Sport pakt van vrijdag 18 september tot en met zondag 27 september weer uit met zijn jaarlijkse mosseldagen. Al zien die er door de coronamaatregelen deze editie wel wat anders uit dan anders.

Door de coronamaatregelen moest Schelle Sport de voorbije maanden allerlei activiteiten afgelasten en zag de club heel wat inkomsten verloren gaan. Gelukkig heeft club een manier gevonden om de jaarlijkse mosseldagen toch te laten doorgaan. “We werken dit jaar met drie formules”, klinkt het. “Je kan met je sociale bubbel en maximaal tien personen komen smullen in ons sportcafé, dat volledig coronaveilig is ingericht. Maar daarnaast worden de mosselen ook aangeboden via takeaway en levering aan huis. Thuislevering is wel enkel beperkt tot de gemeenten Schelle, Niel en Hemiksem.”

Vooraf reserveren en betalen is verplicht. Je vindt alle informatie op de website van Schelle Sport.