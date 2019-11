Schelle Sport houdt Steakdagen Ben Conaerts

20 november 2019

14u02 0 Schelle Schelle Sport maakt zich weer op voor haar jaarlijkse Steakdagen. Liefhebbers kunnen op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 november komen smullen.

Op het menu staat natuurlijk de klassieke steak met frietjes, te verkrijgen met een champignon- of pepersausje of natuur. Daarnaast kan je genieten van een koninginnehapje met frieten of brood. Voor de kinderen zijn er aparte gerechten voorzien: een mini-koninginnenhapje of twee curryworsten.

De Steakdagen vinden plaats van 17.30 tot 21 uur op vrijdag, van 17 tot 20 uur op zaterdag en van 12 tot 14 uur en van 17 tot 20 uur op zondag, telkens in het sportcafé. Voor een vlotte bediening kan je best vooraf reserveren via deze link.