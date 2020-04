Schelle plaatst vier schuilhokken

voor zwerfkatten Ben Conaerts

02 april 2020

14u41 0 Schelle De gemeente heeft bij de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid vier schuilhokken voor zwerfkatten besteld. De hokken zijn bedoeld voor zwerfkatten die na hun sterilisatie weer vrijgelaten worden.

Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle zwervende, verloren gelopen of achtergelaten dieren op hun grondgebied. Zwerfkatten die worden gevangen, worden gecastreerd of gesteriliseerd en daarna weer terug geplaatst. Maar om de dieren toch een droge plek te bieden, heeft de gemeente nu vier schuilhokken aangekocht. Die hokken zullen worden geplaatst op plekken waar zwerfkatten zich vaak ophouden.

“We doen deze aankoop in het kader van een diervriendelijk zwerfkattenbeleid”, zegt schepen voor Dierenwelzijn Geert Rottiers (CD&V). “Elk schuilhok biedt plaats aan drie à vier katten, is geïsoleerd en opgetrokken uit kwalitatief materiaal. Bij elk schuilhok horen ook twee infoborden met onder andere de contactgegevens van het lokale aanspreekpunt voor zwerfkatten, informatie over de sterilisatieplicht en de vraag om de dieren met rust te laten.”