Schelle organiseert wandelzoektocht Ben Conaerts

01 juli 2020

16u08 0 Schelle De gemeente Schelle organiseert deze zomer voor het eerst een wandelzoektocht. Deelnemen kan nog tot en met 30 september 2020.

De wandeling is 8,2 kilometer lang, volgt het wandelknooppuntennetwerk en voert langs de groene rand in en om Schelle. Onderweg moeten de deelnemers vijftien te zoeken foto’s op het parcours lokaliseren. Ze kunnen zelf bepalen wanneer of hoe dikwijls ze de tocht uitvoeren. Een klein stukje van het parcours is niet of moeilijk toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.

Een deelnameformulier kost 5 euro en kan aangeschaft worden aan de balie van het gemeentehuis, op de dienst Vrije Tijd, in Taverne Ravenstein en bij Brouwerij Ganzenhof. Wie zijn deelnemingsformulier ten laatste op 1 oktober inlevert, maakt bovendien kans op een mooie prijs. De prijsuitreiking is gepland op vrijdag 16 oktober om 20 uur in Taverne Ravenstein.