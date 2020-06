Schelle opent studeerplek in gemeentehuis Ben Conaerts

02 juni 2020

Hogeschool- of universiteitsstudenten die op zoek zijn naar een plek om te blokken, kunnen daarvoor sinds dinsdag terecht in het Schelse gemeentehuis.

De gemeente voorziet daar nog tot vrijdag 3 juli een stille studeerruimte, waar je in alle rust je examens kan voorbereiden. De ruimte is enkel open op weekdagen en is voorbehouden aan Schellenaren. Alle veiligheidsvoorschriften rond de coronamaatregelen worden er nageleefd. Een plaats reserveren is verplicht en kan via de gemeentelijke website.