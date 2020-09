Schelle nodigt iedereen uit voor ‘Jerusalema challenge’ in park Ben Conaerts

17 september 2020

17u43 0 Schelle Ook de Schellenaren zijn in de ban van het Zuid-Afrikaanse nummer ‘Jerusalema’. De dienst Vrije Tijd nodigt iedereen uit om op zondag 27 september samen op het nummer te dansen in het gemeentelijke park.

‘Jerusalema’, een nummer van de Zuid-Afrikaan Master KG, is dé wereldwijde zomerhit van het jaar. Het nummer is het symbool geworden van de wereldwijde verbondenheid tijdens corona. Over de hele wereld maken mensen video’s waarin ze in groep dansen op het catchy nummer. Nu wordt ook in Schelle zo’n ‘Jerusalema challenge’ op touw gezet. Die vindt plaats op zondag 27 september om 10.30 uur in het park

“Eerst oefenen we de dans nog wat in om tot een mooi geheel te komen”, zegt schepen van Sport Geert Rottiers (CD&V). “Daarvoor kunnen we rekenen op de hulp van de Schelse choreografe Sandrine Wouters, die het dansje aanleert in een video. Zij is met het idee op de proppen gekomen en heeft het samen met onze dienst Vrije Tijd uitgewerkt. Zij zal ook op de dag zelf het dansje begeleiden.”

Wie mee wil komen dansen, kan zich hier inschrijven. Door de coronamaatregelen mogen er wel maximum 50 Schellenaren te samen in het park. Als de danssessie om 10.30 uur volzet zit, is er een tweede sessie om 13 uur.