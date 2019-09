Schelle neemt deel aan World Clean Up Day Ben Conaerts

20 september 2019

15u33 0 Schelle Schelle neemt op zaterdag 21 september deel aan de World Clean Up Day. Dat is een dag waarop wereldwijd de handen uit de mouwen worden gestoken om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken.

Er wordt in Schelle verzameld omstreeks 10 uur in de hal van het gemeentehuis. Bij de start krijg je het nodige materiaal, zoals een afvalknijper en een vuilzak. Vervolgens trek je in kleine groepen door het centrum voor korte of lange wandeling. Nadien staat er een drankje klaar in het gemeentehuis.

Burgemeester Rob Mennes (CD&V) is alvast klaar om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. “Verspreid over de gemeente staan kleine vuilnisbakken waar zwerfvuil zoals een snoepwikkel of blikje in thuis hoort. Helaas merken we dat een vuilbakje ook vaak extra afval veroorzaakt in de omgeving. Wie afval dumpt langs de openbare weg of huisvuil in de straatvuilbakjes propt, beschouwen we als sluikstorter. Dit dulden we niet en bij een vaststelling rekenen we de opruimkosten door aan de dader.”