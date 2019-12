Schelle mag zich ‘bijenvriendelijke gemeente’ noemen Ben Conaerts

23 december 2019

14u23 0 Schelle Schelle heeft de titel van ‘Bijenvriendelijke gemeente’ ontvangen. Die titel wordt jaarlijks toegekend door de Vereniging voor Openbaar Groen om de beste gemeentelijke groen-, bloemen- en bijenprojecten te huldigen.

“We hebben deze titel te danken aan onze inspanningen van de voorbije jaren”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Zo plaatsten we een achttal hotels voor solitaire bijen en een drietal kasten voor honingbijen. Daarnaast legden we een volkstuin van ongeveer 9.000 m2 aan met een bijenhal, gebruiken we sinds 2004 geen pesticiden meer op het openbare domein en organiseerden we een cursus voor imkers. Ook in de toekomst blijven we initiatieven nemen om de bijen en hommels in onze gemeente alle kansen te geven. Deze dieren vervullen immers een sleutelrol in de natuur.”