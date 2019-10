Schelle maakt zich op voor spetterend jaarmarktweekend Ben Conaerts

15 oktober 2019

13u57 0 Schelle Schelle maakt zich klaar voor een nieuwe editie van het jaarmarktweekend. Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober staat het dorpscentrum bol van activiteiten voor jong en oud.

Op zaterdag 19 oktober kan je tussen 10 een 14 uur een bezoekje brengen aan de koopjesmarkt in de Provinciale Steenweg en aan de autoshow in de Rupelstraat. De deelname van de paarden, pony’s, koeien, ezels, schapen en geiten aan de veeprijskamp beleef je van dichtbij op de Chiroweide aan de Ceulemansstraat. De lokale handelaars en verenigingen tekenen present met verschillende kraampjes. Vijf straatacts bieden voor extra animatie, terwijl een streetband voor de muzikale omkadering zorgt.

Daarna wordt ter hoogte van Kattenberg alles vrijgemaakt voor het dj-straatfestival van de vzw Crystal Events. Van 15 tot 24 uur luister je naar de beats van dj’s die afgewisseld worden met live-muziek van coverband J-Red. Het wordt ook weer uitkijken naar het vuurwerk om 20 uur achter de nooddijk in de Renaat Veremansstraat. Zondagnamiddag 20 oktober zijn de Provinciale Steenweg en omliggende straten vrij voor de gocartwedstrijd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Jaarmarktrestaurant

Tijdens het jaarmarktweekend zijn er ook doorlopend tentoonstellingen te bezichtigen. In de hal van het gemeentehuis stelt fotografiegroep Dafofi tentoon in het thema ‘transport’, terwijl Herman Coenen een selectie van zijn pentekeningen tentoonstelt in PC De Mouterij. Om de honger te stillen, kan je onder meer terecht ‘In den Nieemer’ in de Sint-Lutgardisschool, in ‘De Bonte Koe’ bij Chiro Schelle of in het jaarmarktrestaurant ‘Bij Cecilia’ van het Koninklijk HarmonieOrkest Schelle. De kermis op het kerkplein opent zaterdag om 10 uur en zondag om 13 uur.

Wie het ganse jaarmarktprogramma nog eens wil nalezen, kan dat doen via de website www.schelle.be.