Schelle legt eerste regenboogzebrapad aan Ben Conaerts

10 september 2020

13u34 0 Schelle Schelle heeft zijn eerste regenboogzebrapad. Het zebrapad aan de spooroverweg in de Steenwinkelstraat werd in een regenboogkleurtje gestoken. Daarmee wil het gemeentebestuur extra aandacht vragen voor de rechten van holebi’s en transgenders.

Op de gemeenteraad eind vorig jaar lanceerde de CD&V-fractie het voorstel om een regenboogzebrapad aan te leggen ter hoogte van het station in Schelle. Bedoeling was het project te realiseren tegen 17 mei, de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie. Door de coronacrisis was het echter wachten tot nu voor het zebrapad aan de spooroverweg zijn make-over in regenboogkleuren kon krijgen. Na twee regenboogzebrapaden in Boom is het reeds het derde exemplaar in de Rupelstreek.

“Op die manier geven we erkenning aan de LGBT-gemeenschap en roepen we op tot meer verdraagzaamheid voor holebi’s en transgenders”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “De regenboogkleuren worden geschilderd tussen de officiële lijnen van het bestaande zebrapad. Het zebrapad blijft daardoor volledig conform de wegcode.”

Lof vanuit oppositie

Ook vanuit oppositiepartij N-VA is er lof voor het initiatief. “Het regenboog-zebrapad fleurt de hele straat op”, stelt Wietse Robbroeckx (N-VA) vast. “Onze partij is al erg lang vragende partij voor meer aandacht omtrent het LGBT+-thema. Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, deelde ik enkele regenboogvlaggen uit aan enkele Schelse handelaars: zowat iedereen stond er voor open. Dit krijgt zeker een vervolg, we moeten blijven opkomen voor diversiteit.”