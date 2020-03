Schelle krijgt in 5 jaar tijd 25.000 bomen extra: “We willen komen tot 70 hectare bos” Ben Conaerts

13 maart 2020

14u49 0 Schelle De effectieve ondertekening van het ‘Bomencharter Vlaanderen’ moest dan wel worden uitgesteld wegens de coronamaatregelen, het Schelse gemeentebestuur engageert zich sowieso om ongeveer 25.000 nieuwe bomen te planten tegen 2024.

Schelle is een van 95 Vlaamse gemeenten die zich engageren om het ‘Bomencharter Vlaanderen’ na te leven. Concreet wil het gemeentebestuur tussen 2019 en 2024 ongeveer 25.000 nieuwe bomen aanplanten op zijn grondgebied. “Dat is drie keer meer dan wat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) voorstelde”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Aan alle straten en pleinen van Schelle staan momenteel ongeveer 2.240 bomen die jaarlijks 71 ton CO2 opslaan. Daarnaast is er nog ongeveer 40 hectare aan klein groen dat goed is voor een opslag van 40 ton CO2. “Het Berrenheibos aan de Tuinlei is momenteel volop in ontwikkeling en biedt extra kansen om de komende jaren meerdere hectare bos aan te planten”, legt Mennes uit. “Vorig jaar werd daar al één hectare nieuw aangeplant. Doelstelling is te komen tot 70 hectare bos in onze gemeente of 1/10 van het grondgebied als natuurontwikkeling. Dat is geen fantasie, maar een droom van een beleidsdoelstelling die binnen ons bereik ligt.”

In 2019 stelde de gemeente 2,2 hectare grond ter beschikking voor de aanplanting van olifantsgras. Dat slaat ongeveer 55 ton CO2 per jaar op met verwerkingsmogelijkheden in asfalt, beton en de papierindustrie. “We bekijken hoe we nog 3 hectare extra grond kunnen aankopen voor olifantsgras. Dat is dan nog eens 75 ton dat daar jaarlijks kan worden opgeslagen”, aldus de burgemeester. “Maar elke boom telt. Daarom doen we ook een oproep naar onze inwoners, verenigingen en bedrijven om zelf een boom aan te planten.”