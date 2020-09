Schelle krijgt dan toch kermisweekend in oktober Ben Conaerts

29 september 2020

15u05 0 Schelle Goed nieuws voor kermisfanaten. Het gemeentebestuur heeft nu toch het licht voorlopig op groen gezet voor een kermisweekend van 16 tot en met 18 oktober.

De jaarmarkt en de bijhorende activiteiten, zoals het vuurwerk en het straatfestival, werden reeds geschrapt. Maar in overleg met de kermiskramers en de veiligheidsdiensten besliste het gemeentebestuur wel om de kermis te laten doorgaan. Dat gebeurt uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen in de federale maatregelen of de lokale situatie én in zo veilig mogelijke omstandigheden.

“De kermissector volgt een nationaal veiligheidsprotocol met richtlijnen voor een kermis tijdens de coronamaatregelen. Volgens deze regels organiseren we dan ook de kermis. We hopen dat iedereen zo toch kan genieten van de kermissfeer in onze dorp”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

20 attracties

Op het kerkplein komt een afgesloten kermiszone met een twintigtal attracties. Daar worden maximaal 400 personen tegelijk toegelaten en wordt gewerkt met een verplichte looprichting en een mondneusmaskerplicht. Buiten de afgebakende zone worden er eetkramen voorzien aan de kerk en de Hamerstraat.

De kermis zal open zijn op vrijdag 16 oktober van 15.30 tot 22 uur, op zaterdag 17 oktober van 13 tot 22 uur en op zondag 18 oktober van 13 tot 21 uur.