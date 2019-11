Schelle herdenkt oorlogsslachtoffers op 11 november Ben Conaerts

08 november 2019

12u57 0 Schelle Het gemeentebestuur staat op maandag 11 november traditiegetrouw stil bij de slachtoffers van de beide wereldoorlogen.

De plechtige herdenking gaat van start met een eucharistieviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk om 10 uur. Aansluitend is er een optocht naar de gemeentelijke begraafplaats in de Kerkhofstraat. Aan het monument van de oorlogsslachtoffers wordt een korte toespraak gehouden. Alle inwoners en verenigingen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de plechtigheid. De gemeente lanceert ook een oproep om je ter gelegenheid van 11 november woning te bevlaggen.