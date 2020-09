Schelle gaat voor 40 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030 Ben Conaerts

18 september 2020

16u38 0 Schelle Schelle onderschrijft het Burgemeestersconvenant 2030. Hiermee wil de gemeente verder inzetten op CO2-reductie en duurzame energie.

Met de oprichting van het zogenaamde Burgemeestersconvenant in 2008 vroeg de Europese Commissie aan lokale besturen zich te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Intussen zijn er binnen Europa meer dan tienduizend lokale en regionale overheden, verspreid over 59 landen, die deze ambitie mee willen dragen. Meer dan tachtig procent van alle steden en gemeenten in Vlaanderen doen mee met het Burgemeestersconvenant, waaronder Schelle.

“Met het onderschrijven van het Burgemeestersconvenant 2030 verbindt onze gemeente zich ertoe de uitstoot van CO2 op het grondgebied van Schelle tegen 2030 te verminderen met minstens veertig procent ten opzichte van 2012. Ook zal het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan verder uitgewerkt worden. De intercommunale Igean zal hierin een belangrijke steun worden”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “De klimaatverandering is ontegensprekelijk een van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd. Samen met onze burgers willen we de kwetsbaarheid van ons grondgebied beschermen tegen de gevolgen ervan. Deze uitdaging kan er ook voor zorgen dat er lokale oplossingen kunnen komen om veilige, duurzame, concurrerende en betaalbare energie aan te bieden aan onze burgers.”