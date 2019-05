Schelle gaat fietsende en stappende scholieren belonen: “Kinderen moeten ouders mee in verhaal trekken” Ben Conaerts

22 mei 2019

17u57 10 Schelle Schelle start volgend schooljaar met een beloningssysteem voor kinderen die met de fiets of te voet naar school komen. Daarmee wil de gemeente het aantal auto’s aan de schoolpoort doen afnemen en streven naar meer verkeersveiligheid en een betere luchtkwaliteit in de schoolomgeving.

Sensibiliseringscampagnes om kinderen naar school te laten fietsen of wandelen, richten zich vaak tot de ouders. Het gemeentebestuur van Schelle wil het nu over een andere boeg gooien en zich richten tot de kinderen zelf. Dat gebeurt met Buck-e, een beloningssysteem dat kinderen die met de fiets of te voet naar school komen, beloont met punten, zogeheten ‘bucks’. De gemeente werkt daarvoor samen met innovatielab The Studio en het IT-bedrijf Flow Pilots. Bedoeling is om het beloningssysteem volgend schooljaar in te voeren voor de leerlingen van GBS De Klim en de Sint-Lutgardisschool.

“Volgend schooljaar ontvangen ouders via de school een uitnodiging om hun kind te registreren voor dit project”, zegt schepen van Onderwijs Vera Goris (CD&V). “Leerlingen die aan de campagne deelnemen, krijgen een chip die ze bevestigen aan hun boekentas of fiets. De chip communiceert met een ‘ontvanger’ die de chip leest zodra een leerling de school binnenkomt. Telkens een leerling naar school fietst of wandelt, verdient hij punten. Een algoritme berekent het aantal punten per fietsrit of wandeling. Het houdt daarbij onder andere rekening met de weersomstandigheden en het seizoen.”

De ‘bucks’ die de leerlingen verdienden, worden omgezet in digitale munten die de kinderen daarna kunnen verzilveren bij gemeentelijke activiteiten of lokale handelaars. Schepen van Mobiliteit Geert Rottiers (CD&V).

De applicatie werkt met een persoonlijk dashboard. Daar zien de leerlingen en hun ouders hoeveel ‘bucks’ ze spaarden, hoeveel kilometers ze reden en hoeveel brandstof ze bespaarden. De gemeente en scholen zien dan weer hoeveel brandstof gezinnen besparen, hoeveel kilometers werden afgelegd per fiets en te voet en hoeveel CO2-uitstoot werd vermeden. “De ‘bucks’ die de leerlingen verdienden, worden omgezet in digitale munten die de kinderen daarna kunnen verzilveren bij gemeentelijke activiteiten of lokale handelaars”, legt schepen van Mobiliteit Geert Rottiers (CD&V) uit. “Op die manier ondersteunt het project ook de lokale economie.”

Eerder werd het beloningssysteem reeds met succes getest in Bonheiden en Peer. “In Bonheiden steeg het aantal wandelaars en fietsers onder de leerlingen spectaculair van 12 naar 62 procent”, zegt Rottiers. “Ze overtuigen elkaar om vaker de fiets te nemen of te voet te gaan. Bovendien motiveren ze hun ouders om de wagen thuis te laten. De kinderen trekken de ouders dus mee in dit verhaal. Dat effect willen we ook in Schelle realiseren, in nauwe samenwerking met onze scholen, leerkrachten, ouderraden, leerlingen en lokale handelaars. Dat moet leiden tot minder auto’s en dus meer verkeersveiligheid en een betere luchtkwaliteit aan de schoolpoort. Ook de gezondheid van de kinderen zal verbeteren, door hen meer te laten bewegen.”