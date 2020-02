Schelle en Hemiksem denken na over gezamenlijk recyclagepark (maar geen enkele locatie lijkt geschikt) Ben Conaerts

04 februari 2020

13u48 0 Schelle De gemeentebesturen van Schelle en Hemiksem denken erover na om op termijn een intergemeentelijk containerpark op te richten. Alleen lijkt geen enkele locatie in beide gemeenten daarvoor geschikt.

De oprichting van een intergemeentelijk containerpark met Hemiksem staat in het beleidsplan van het gemeentebestuur van Schelle. “We zijn ervan overtuigd dat zo’n intergemeentelijk containerpark heel wat voordelen zal opleveren”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Alleen al qua kostenbesparing valt er hier enorme winst te behalen. Wij zijn alvast vragende partij en hebben hierover al een paar keer met het bestuur van Hemiksem overlegd. Alleen is de zoektocht naar een geschikte locatie nog volop lopende.”

Hemiksems burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) geeft toe dat er al geruime tijd over de piste wordt nagedacht. “Alleen brengt een intergemeentelijk containerpark veel verkeer met zich mee en hebben we nood aan een goede locatie om dat in te plannen. In Hemiksem hebben we volgens mij zo’n locatie niet. Het idee van een intergemeentelijke containerpark moet zeker bestudeerd worden, maar concreet zijn de plannen dus vooralsnog niet. Ik denk niet dat het er deze legislatuur van zal komen.”