Schelle blaast jaarmarkt nu al af: “Gezondheid staat voorop” Ben Conaerts

27 juli 2020

18u37 0 Schelle De jaarmarkt in Schelle, die gepland was voor 17 en 18 oktober, wordt afgelast. “We vonden het niet mogelijk om een sfeervolle editie te kunnen organiseren die aan alle coronamaatregelen kan voldoen”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

“Activiteiten zoals de koopjesmarkt, gocartrace, veeprijskamp, kermis, DJ-straatfestival of het vuurwerk brengen veel mensen samen op een beperkte ruimte”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “We onderzochten alle mogelijke scenario’s om in onze gemeente een coronaveilige versie van de jaarmarkt te organiseren. Maar door de noodzakelijke beperking van de bezoekersaantallen en andere veiligheidsmaatregelen vonden we geen formule om een sfeervolle en voor iedereen toegankelijke editie in te richten. Kunnen feesten is belangrijk, maar de gezondheid en veiligheid van onze inwoners staan voorop.”

Het schepencollege heeft de knop nu al definitief doorgehakt. Daardoor zal de jaarmarkt voor het eerst sinds de oorlogsjaren niet doorgaan. “Een jaarmarkt organiseren vraagt van onze gemeentediensten veel voorbereidingstijd en middelen. Daarom wilden we deze beslissing ook niet meer uitstellen. We hopen in 2021 opnieuw een gevuld jaarmarktprogramma te kunnen aanbieden”, besluit burgemeester Mennes.