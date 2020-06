Schelle bedeelt derde en voorlopig laatste reeks mondmaskers Ben Conaerts

05 juni 2020

15u38 0 Schelle De gemeente Schelle heeft de derde en voorlopig laatste huis-aan-huisbedeling van mondmaskers georganiseerd. Normaal gezien zou bij alle Schellenaren tegen vrijdagavond 5 juni een nieuwe levering in de bus moeten zijn gevallen.

Het gaat om 8.000 herbruikbare, stoffen mondmaskers die de gemeente heeft besteld bij Think Pink, een organisatie die patiënten met borstkanker ondersteunt. Elke inwoner vanaf 7 jaar ontvangt één exemplaar. Samen met het masker worden ook de filters van de federale overheid bedeeld. Elke inwoner vanaf 7 jaar krijgt één folieverpakking met één filterdoek dat kan worden verknipt in twee filters.

“Als gemeentebestuur dragen we ons steentje bij in de gezondheidspreventie van onze inwoners”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Eind april ontving iedereen al twee gezondheidsmaskers als eerste beschermingsmiddel. Vervolgens kreeg iedereen vanaf 7 jaar een herbruikbaar masker van de vzw Stop Darmkanker. Met deze bedeling bezorgen we een tweede herbruikbaar masker, deze keer van de vzw Think Pink.”

Wie te weinig mondmaskers of filterdoekjes zou hebben ontvangen, kan dat steeds laten weten via onthaal@schelle.be of tel. 03 871 98 30.