Sandrine Wouters (22) wint prijs voor beste jonge choreografe: “Dit ga ik nooit meer vergeten” Ben Conaerts

29 januari 2020

11u57 0 Schelle Sandrine Wouters (22), choreografe bij Dansstudio Swing, is in de prijzen gevallen op de ‘Danswedstrijd voor jonge choreografen’ van de vzw Jeugd & Dans. Ze maakte er indruk met haar choreografie ‘Anthurium’ en kaapte er de eerste plaats weg. “Dit is een moment dat ik nooit ga vergeten”, glundert ze.

Het nieuwe jaar is goed begonnen voor Sandrine Wouters. De Schelse choreografe kaapte zopas de hoofdprijs weg op de ‘Danswedstrijd voor jonge choreografen’ van de vzw Jeugd & Dans. Haar choreografie ‘Anthurium’, gedanst door de S-Compagnie van Dansstudio Swing, wist de vakjury unaniem te bekoren. “Ik kon mijn oren niet geloven toen ik hoorde dat we de eerste prijs hadden gewonnen”, glundert Sandrine. “Dat ik de prijs mocht ontvangen uit de handen van Wim Vanlessen, ere-solist van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, maakte het nog unieker. Dit is een moment dat de dansers en ik nooit meer gaan vergeten. Ik ben de jury en de dansers heel dankbaar.”

Uitputting en toewijding

‘Anturium’ was een van de veertien choreografieën die geselecteerd waren voor de finale van de wedstrijd. “Ik heb er bewust een zeer fysieke, hedendaagse choreografie van gemaakt, waarin uitputting en toewijding centraal staan”, legt Sandrine uit. “De dansers moesten letterlijk alles geven wat ze in zich hadden, zowel op fysiek als op expressief vlak. Daarnaast probeerde ik in mijn choreografie specifieke beelden te creëren die het publiek zouden bijblijven. Niet alleen de dansers gaven een stukje van hun ziel bloot, maar ook ik als choreograaf. Choreograferen lukt mij namelijk enkel als ik volledig mijn hart en intuïtie kan volgen.”

‘Bonnie & Clyde’

Voor Sandrine is de prijs een nieuwe bevestiging van haar talent voor chorografie en haar veelbelovende toekomst in de danswereld. Vorig jaar maakte de Schelse op amper 21-jarige leeftijd haar debuut als choreografe in de musical ‘Bonnie & Clyde’. Haar eigen ervaringen als danseres komen bij haar choreografiewerk goed van pas. Ze behaalde in 2018 haar diploma aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en mocht zelf al meedansen in voorstellingen van onder meer Guy Cassiers en Sidi Larbi Cherkaoui. Verder geeft ze dansles bij Dansstudio Swing in Wilrijk en aan de Academie van Hamme.