San Marco Village haalt koelkast leeg en biedt voordelige afhaalmaaltijden aan: “Zou jammer zijn om al dat eten weg te gooien” Ben Conaerts

13 maart 2020

17u56 6 Schelle Bij het evenementencomplex San Marco Village en bowlingcenter Wima Bowling zit men met koelkasten vol eten, maar moet men wel vanaf 14 maart tot en met 3 april de deuren sluiten. In plaats van al dat eten zomaar slecht te laten worden, wordt het nu aangeboden als afhaalmaaltijd.

“We hadden voor dit weekend voor ongeveer 1.000 mensen eten voorzien”, zegt Johnny Crijns, zaakvoerder van Wima Bowling en San Marco Village. “Dus toen we vernamen dat we moesten sluiten wegens de coronadreiging, zaten we even met de handen in het haar. Invriezen is voor ons geen optie, omdat we geen diepvriezers hebben. We werken immers steeds met verse producten. Maar al dat eten zomaar weggooien, zag ik niet zitten. Uiteindelijk kwamen we op het idee om afhaalgerechten te bereiden en die dit weekend aan te bieden aan gunsttarieven.”

Op het menu staat onder meer kalkoenrollade met pepersaus met frietjes, scampi’s in looksaus met rijst en tortellone met ricotta en spinazie, allemaal aan 10 euro per persoon. Je kan zelfs een barbecuepakket afhalen aan 15 euro per persoon. Alle maaltijden worden verpakt en koud meegegeven, met een bereidingswijze erbij. Je kan de gerechten afhalen op vrijdag 13 maart tot 20 uur en op zaterdag 14 en zondag 15 maart tussen 15 en 18 uur. Je moet vooraf wel reserveren via sandra@wima.be of tel. 03 888 21 77.

Het ganse menu is terug te vinden op de website www.wima.be.