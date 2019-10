Resultaten bevolkingsbevraging zijn binnen: 92 procent woont graag in Schelle Ben Conaerts

18 oktober 2019

14u29 0 Schelle 92 procent van de Schellenaren vindt het fijn om in hun gemeente te wonen. Dat blijkt uit een bevolkingsbevraging die de voorbije zomer werd uitgevoerd. Het gemeentebestuur wil de resultaten van de enquête meenemen bij de opmaak van het meerjarenplan.

Voor de opmaak van het meerjarenplan – een plan met de grote beleidslijnen voor de komende jaren - wilde het gemeentebestuur haar inwoners de kans geven om input te geven. Daarvoor organiseerde het onderzoeksbureau Public Minds in juni een bevraging. 1.400 Schellenaren boven de 16 jaar kregen de kans om hun mening te geven over hun gemeente. “Van de 1.400 geselecteerde inwoners namen maar liefst 672 mensen de tijd om de vragenlijst in te vullen,” licht Leen Wyn, diensthoofd Communicatie, toe. “We vinden alle leeftijdsgroepen terug onder de deelnemers. Met hier en daar een kleine statistische correctie mogen we uit dit onderzoek representatieve conclusies trekken voor alle Schellenaren.”

De resultaten zijn erg gunstig. Liefst 92 procent van de bevraagden vindt het aangenaam wonen in Schelle. Twee op drie wil inzetten op ruimtebesparende woonverdichting in het centrum om elders in Schelle open ruimte te behouden. 86 procent is tevreden over de verkeersveiligheid en het aanbod van openbaar vervoer. Ook over de communicatie van het gemeentebestuur blijkt een ruime meerderheid tevreden te zijn. “Het gemeentelijk infoblad is met voorsprong de favoriete informatiebron van de Schellenaars”, zegt Leen Wyn. “We kunnen wel groeien in het informeren over wegenwerken en andere werkzaamheden in Schelle.”

“In het algemeen wordt de dienstverlening die onze medewerkers leveren positief beoordeeld”, vat burgemeester Rob Mennes (CD&V) samen. “‘Heel wat van onze inwoners vinden zowel de online dienstverlening als het persoonlijk contact belangrijk. Er zijn nog inspanningen nodig om te verduidelijken op welke dienst je met welke vraag terecht kan. Volgens de bevraging moeten we als gemeente prioritair inzetten op verkeersveiligheid, het nethouden van straten, plein, fiets- en voetpaden en het behoud van de groene, open ruimte. We gaan deze resultaten meenemen bij de opmaak van het meerjarenplan, dat we zullen voorstellen op de gemeenteraad in december.”