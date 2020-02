Rekenhof publiceert mandatenlijst van politici: Rob Mennes (CD&V) best verdienende Schelse politicus Ben Conaerts

14 februari 2020

16u49 0 Schelle Het Rekenhof maakte vrijdagochtend de mandatenlijst van onze politici bekend. De recentste lijst bundelt de jobs en de verdiensten van 2018. Wij namen de situatie in Schelle onder de loep.

In het Schelse gemeentebestuur is burgemeester Rob Mennes (CD&V) met acht jobs de mandatenkoning. Hij is ook de best verdienende politicus. Voor elk van zijn acht mandaten krijgt hij namelijk een vergoeding. Als burgemeester van Schelle verdiende hij in 2018 een brutobedrag tussen de 50.000 en 100.000 euro. Dat combineerde hij met vijf mandaten bij intercommunale Igean, waarvoor hij in totaal 3.001,07 euro mocht ontvangen. Daarnaast kreeg Mennes 137,5 euro als ondervoorzitter bij Ivebica en 1.476,06 euro als bestuurslid bij de Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten.

