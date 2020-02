Reglement rond vestigingspremie voor zelfstandigen aangepast: “Vooral steun voor handelaars in ons centrum” Ben Conaerts

25 februari 2020

14u12 0 Schelle Het gemeentebestuur heeft het reglement rond de vestigingspremie aan zelfstandigen gewijzigd. Voortaan zullen zelfstandigen die een nieuwe handelszaak starten aan A12 Shopping niet langer aanspraak kunnen maken op de premie van 1.500 euro.

Sinds eind 2019 kunnen nieuwe ondernemingen binnen Schelle aanspraak maken op een premie van 1.500 euro. Daarmee wil het gemeentebestuur nieuwe ondernemers verleiden om in Schelle een zaak te openen. De premie gold wel enkel in een van de drie detailhandelskernen: een kern rond het dorpscentrum van de Steenwinkelstraat tot de kerk, een kern aan de rotonde in de Fabiolalaan en een kern aan A12 Shopping. Maar de voorbije gemeenteraad werd beslist deze laatste detailhandelskern uit het reglement te schrappen. “We willen vooral de handelszaken ondersteunen die zich in ons centrum vestigen”, legt schepen van Lokale Economie Axel Boen (CD&V) uit. “Handelszaken die buiten het detailhandelsplan vallen kunnen nog steeds rekenen op een premie van 250 euro.”

Oppositiepartij N-VA is tevreden dat het reglement werd aangepast. “We willen dat onze dorpskern versterkt wordt. Daarom was het onlogisch dat nieuwe ondernemingen op de A12 Shopping aan de A12 beroep konden doen op deze premie”, zegt Wietse Robbroeckx (N-VA). “Dus we zijn blij dat het reglement wordt aangepast. Alleen vinden we het jammer dat het onduidelijk blijft op welke basis men de premies zal toekennen.”