Recreatiebedrijven langs A12 pleiten voor spoedige heropening: “Ook dansen, bowlen en fitnessen kan al op veilige manier” Ben Conaerts

28 mei 2020

17u12 0 Schelle Nog heel wat bedrijven die te maken hebben met sport, beweging en ontspanning, moeten nog altijd gesloten blijven. Voor een aantal van deze bedrijven die langs de A12 zijn gevestigd, is het stilaan genoeg geweest. Zij menen dat ze perfect op een veilige manier kunnen heropenen en roepen de overheid op om de maatregelen te herzien.

Met Wima Bowling, Dance Duplex, Casteleyn Squash, Inkart, Yonex Badminton, Jump Univerz, GymTonic en Aspen Ski bevinden zich aan of rond de A12 heel wat bedrijven die zich richten op sport, beweging en ontspanning. Maar hoewel artsen en virologen de jongste weken al meermaals hebben beweerd dat sport en beweging essentieel is, mogen de bedrijven de deuren nog altijd niet openen. Nochtans hebben de zaakvoerders allemaal een protocol uitgewerkt waardoor volgens hen een veilige opening perfect mogelijk is.

Extra reiniging

In Dance Duplex gaat het onder meer om specifieke regels over ouders die hun kinderen komen afzetten, terwijl bij Casteleyn Squash voldoende ruimte wordt voorzien voor elke speler. Ook bij GymTonic wordt geen enkel risico genomen. “Naast een reguliere schoonmaak worden bij ons de toestellen om de 2 uur extra gereinigd en gedesinfecteerd”, zegt Ann Van den Rijn van GymTonic. “Alle toestellen staan 1,5 meter uit elkaar of zijn buiten gebruik waar dit niet kan. Bovendien is er eenrichtingsverkeer en worden handen net als de toestellen grondig gedesinfecteerd.”

Positief voorbeeld

Dat zo’n protocol kan werken, bewijst men bij de Antwerp Golf School in Aartselaar. Daar mocht men enkele weken geleden wél al opengaan. “Ons protocol werkt goed”, zegt Kris Van Ingelgem van Antwerp Golf School. “De leden volgen het de maatregelen goed op. Iedereen beseft dat gezondheid vandaag de dag primeert. Als club nemen wij de verantwoordelijkheid om onze leden hierrond te informeren en te sensibiliseren. We zijn blij dat we een positief voorbeeld kunnen zijn voor andere sportclubs, die staan te popelen om de deuren te heropenen.”

Volksgezondheid

“Winkels mochten intussen wel al de deuren openen, mits een geschikt protocol”, zegt Johnny Crijns, zaakvoerder van Wima Bowling. “Maar sport en beweging zijn vandaag de dag eens te meer noodzakelijk. We roepen de overheid dan ook op om de maatregelen aan te passen, zodat ook wij op een veilige manier weer kunnen opengaan. De volksgezondheid kan er alleen maar wel bij varen.”