Raymond (87) en Maria (85) vieren briljanten huwelijk Ben Conaerts

12 augustus 2019

17u07 0

Raymond Brits (87) en Maria Waegemans (85) uit Schelle hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel stapte op 10 augustus 1954 in het huwelijksbootje in Niel en is tot op de dag van vandaag bij elkaar gebleven.

Raymond en Maria woonden het grootste deel van hun leven in Sint-Niklaas, maar verblijven nu al een jaar in de serviceflats van woonzorgcentrum Familiehof in Schelle. Daar werd het briljanten huwelijk gevierd samen met de kinderen en kleinkinderen.