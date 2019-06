Provincie helpt Schelle aan meer eetbaar groen: “Volkstuin is al volzet” Ben Conaerts

11 juni 2019

16u16 0 Schelle De provincie Antwerpen heeft vandaag de Keuzewijzer Eetbaar Groen voorgesteld. Daarmee kunnen steden en gemeenten aan de slag om tot de meest geschikte en haalbare invulling te komen voor hun groene ruimte. Eén van de gemeenten die in het pilootproject stapt, is Schelle.

Volkstuinen, voedselbossen, plukweides of stadsboerderijen: gemeenten en steden hebben een waaier aan mogelijkheden om werk te maken van eetbaar groen. Maar ze hebben niet altijd de knowhow in huis om de juiste keuzes te maken en de juiste stappen te zetten. Daarom heeft de provincie Antwerpen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen nu de Keuzewijzer Eetbaar Groen ontwikkeld. Dat is een instrument dat gemeenten en steden doorheen het hele proces moet gidsen.

“Onder meer de locatie en de doelstellingen zijn enkele van de factoren die een belangrijke rol spelen”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V). “De keuzewijzer werkt in drie duidelijke fases. In de eerste fase wordt de beschikbare ruimte in kaart gebracht en wordt er een locatieplan opgemaakt. Nadien kan men met de keuzewijzer op zoek gaan naar de meest geschikte vorm van eetbaar groen voor die locatie. De laatste stap is de uitwerking van een concreet project waarvan de gebruikers later letterlijk de vruchten kunnen plukken.”

Eén van de gemeenten die aan de slag gaat met de keuzewijzer, is Schelle. Met onder meer een Plukboerderij en de volkstuin Aerdborg vind je daar nu al verschillende vormen van eetbaar groen. Maar het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat het nog beter kan. “Vier jaar geleden hebben we geïnvesteerd in de aanleg van volkstuinen”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Vandaag zien we niet alleen dat alle 75 percelen volzet zijn, maar dat er ook een wachtlijst is. Er zijn dus heel wat inwoners die aan de slag willen gaan in het groen.”

Het gemeentebestuur heeft nog een aantal hectaren grond in reserve liggen om soortgelijke initiatieven rond eetbaar groen op te starten. “Ondanks de kostprijs die hieraan verbonden is, zijn er ook heel wat kansen”, beseft Mennes. “Zo bevorderen deze initiatieven de sociale cohesie, het klimaat en de beleving in onze gemeente. We hebben dan ook heel veel goesting om in dit pilootproject te stappen. We hebben er alle vertrouwen in dat de Keuzewijzer Eetbaar Groen ons zal helpen om tot de meest geschikte en haalbare invulling te komen.”

Geïnteresseerde steden en gemeenten kunnen contact opnemen met de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de provincie: tel. 03 240 58 00 of landbouw@provincieantwerpen.be.