Project rond olifantengras genomineerd voor prijs Ben Conaerts

12 juni 2019

14u10 0 Schelle Het project rond het olifantengras in de Tuinlei maakt kans om in de prijzen te vallen bij de Publica Awards 2019. Het is een van de tien genomineerden in de categorie ‘corporate responsibility’.

De Publica Awards zetten elk jaar verschillende inspirerende overheidsprojecten in de kijker. Dat kan gaan van een klein initiatief van een stad of gemeente tot grotere (bouw)projecten. Op donderdag 20 juni vindt de prijsuitreiking plaats in Brussel. Daar worden per categorie de beste drie projecten bekroond.

Schelle plantte onlangs als eerste gemeente olifantsgras aan, een grassoort die vier tot vijf keer meer CO₂ uit de lucht haalt dan bos. Daarmee zet de gemeente een stap naar een klimaatneutrale gemeente. Olifantengras biedt bovendien kansen tot vele groene toepassingen. Het kan omgezet worden tot bio-brandstof of kan onder de vorm van pellets gebruikt worden voor verwarming van woningen en gebouwen.