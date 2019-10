Problemen om te stoppen met roken? Gemeente start met cursus Ben Conaerts

31 oktober 2019

12u27 0 Schelle Mensen die willen stoppen met roken, kunnen vanaf woensdag 6 november deelnemen aan een rookstopcursus.

“We willen meer mensen aanzetten tot stoppen met roken”, zegt schepen van Welzijn Axel Boen (CD&V). “Daarom organiseren we als gemeente samen met Logo Mechelen een rookstopcursus. In acht groepssessies werk je samen met een tabakoloog toe naar je rookstopgedrag. Je wisselt tips en ervaringen uit om te leren stoppen met roken.”

De sessies vinden plaats op woensdagen 6, 13, 20 en 27 november, 11 december, 8 en 29 januari en 19 februari, telkens van 20 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Schelle. De volledige cursus kost 48 euro, of 24 euro voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming. Wie zich wil inschrijven, kan dat doen via onthaal@schelle.be of tel. 03 871 98 30.