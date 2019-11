Politieke partijen slaan handen in elkaar voor Warmste Wafelenbak: “Politiek is niet alleen maar ruziemaken en ‘graaien’” Ben Conaerts

20 november 2019

13u18 0 Schelle De lokale afdelingen van CD&V, Groen, N-VA, Open Vld en Sp.a willen samen van Schelle de Warmste Gemeente te maken. De partijen slaan de handen in elkaar en organiseren op zaterdag 23 november een Warmste Wafelenbak ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Dat de verschillende politieke partijen van Schelle over de partijgrenzen heen samenwerken, is zonder meer opvallend. “Het idee ontstond enkele maanden geleden onder een paar jongeren van Groen, N-VA en Open Vld”, zeggen Stijn Cools (N-VA) en Kato Mannaerts (Open Vld). “We wilden naar buiten komen met een positief verhaal en wat is daar beter voor geschikt dan een benefietactie in het kader van ‘De Warmste Week’? Het idee werd vervolgens binnen de verschillende afdelingen besproken en groeide verder uit tot een concreet plan.”

De jonge initiatiefnemers schreven alle lokale politieke partijen om samen te werken. Van nagenoeg iedereen kreeg ze onmiddellijk een bevestiging. “We geven hiermee een duidelijk signaal”, klinkt het. “Langs de ene kant willen we ontkrachten dat politici alleen maar ruzie maken en langs de andere kant willen we aantonen dat er niet enkel ‘graaiers’ zijn in de politiek. Met de Warmste Wafelenbak willen we van Schelle de Warmste Gemeente maken en ondertussen aantonen dat wij kunnen samenwerken voor een goed doel, namelijk Kom op tegen Kanker. Hopelijk kunnen we hier een jaarlijks weerkerende activiteit van maken.”

De Warmste Wafelenbak vindt plaats van 14 tot 18 uur in het gemeentehuis van Schelle.