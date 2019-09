Ouders van Thorben (6) zoeken nog 4.000 euro voor dolfijnentherapie: “Het gaat traag, maar we gaan Team Pia niet kopiëren” Ben Conaerts

18 september 2019

19u06 0 Schelle 1,9 miljoen euro inzamelen op twee dagen tijd: de ouders van Thorben Janssen (6) kunnen alleen maar met grote ogen kijken naar wat Team Pia heeft verwezenlijkt. Zelf proberen ze nog altijd de laatste 4.000 euro in te zamelen om hun zoontje op dolfijntherapie te kunnen laten gaan. “Het gaat traag, maar we doen het op onze manier.”

Mano Janssen en Vicky Herbos zijn al een jaar in de weer om hun zoontje Thorben op dolfijnentherapie te kunnen laten gaan in Curaçao. De jongen liep bij de geboorte hersenbeschadiging op en kan niet stappen, staan of praten. Maar dolfijnentherapie doet hem goed, zo bleek vorig jaar. Toen kon Thorben al voor een eerste keer tussen de dolfijnen in Curaçao gaan zwemmen.

“De therapie heeft een enorm verschil gemaakt”, zegt Mano. “Thorben is sindsdien rustiger en zelfstandiger geworden. We moeten hem niet meer de hele tijd ondersteunen en hebben nu dus vaker onze handen vrij. Hij eet beter en geniet meer. Dat is voor ons de drijfveer om in 2020 opnieuw naar Curaçao te gaan.”

Choco en plantjes

Zo’n onderneming kost echter al snel 18.000 euro en dus rekenen Mano en Vicky op zoveel mogelijk steun van sympathisanten. Maar wat Team Pia wél lukte – in een mum van tijd het benodigde geld inzamelen – is voor Team Thorben een pak moeilijker. De teller staat na een jaar op 14.000 euro. “We hebben een benefiet georganiseerd, chocopotten en plantjes verkocht en vooral heel veel zelf gespaard”, zegt Mano. “De overige 4.000 euro hopen we bij elkaar te krijgen via Trooper, een platform voor online aankopen waar een percentage per aankoop naar een goed doel gaat. Maar dat gaat traag, héél traag.”

“Ik krijg nu soms de vraag waarom we geen SMS-actie organiseren zoals Team Pia. Het is heel knap om te zien hoe Vlaanderen voor Pia in actie is geschoten. Maar we willen dat zeker niet copypasten. Je kan de twee ook niet vergelijken. Voor Pia gaat het om haar leven, voor Thorben gaat het om zijn levenscomfort. Hij leeft 75 procent van de tijd met pijn. Met de therapie willen we een stukje van die pijn wegnemen.”

Het verhaal van Thorben en de inzamelactie is te volgen in de Facebookgroep Thorben to Curaçao 2020.