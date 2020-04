Organisatie van gemeenteraad in coronatijden leidt tot discussie Ben Conaerts

03 april 2020

15u55 0 Schelle Hoe laat je een gemeenteraad doorgaan in tijden van corona? Het is een oefening die alle gemeentebesturen nu moeten maken. Maar in Schelle blijkt dat niet van een leien dakje te gaan en wordt er een politieke discussie van gemaakt.

Burgemeester Rob Mennes (CD&V) lanceerde het voorstel om de gemeenteraad van april in afgeslankte vorm te laten doorgaan, met elf raadsleden in plaats van negentien. Concreet zou in dat scenario CD&V met zes raadsleden zetelen, terwijl oppositiepartijen N-VA, Groen en Vlaams Belang het respectievelijk met drie, één en één raadsleden moeten stellen. Maar dat idee valt in slechte aarde bij de N-VA-fractie.

“Een gemeenteraad met elf raadsleden én een algemeen directeur, dat is dus met twaalf personen. Is dat het contact tot een minimum herleiden? CD&V treedt de basisregel van de coronamaatregelen met de voeten”, zegt fractieleider Koen Vaerten (N-VA). “Wij weigeren deze manier van werken en roepen op om de gemeenteraad te laten verlopen via een videoconferentie. Dat moet anno 2020 toch wel mogelijk zijn?”

“Het voorstel om met elf raadsleden te vergaderen, is slechts geopperd als een van de mogelijkheden”, reageert Rob Mennes. “Als N-VA niet met ons voorstel instemt, zullen we een andere manier zoeken. De volgende gemeenteraad staat pas gepland voor eind deze maand, dus we hebben nog een tweetal weken om daarover te beraadslagen. Ik vind het ronduit kinderachtig van N-VA, zeker in deze tijd, om hierover heisa te moeten maken. Ik denk dat we momenteel wel andere katten te geselen hebben.”