Opruimcoach Barbara (31) helpt mee orde te scheppen in uw chaos: “Opruimen zorgt voor rust” Ben Conaerts

25 oktober 2019

14u48 0 Schelle Is je woonkamer een totale chaos? Zijn je lades en kasten volgepropt met oude rommel? Dan kan je misschien eens aankloppen bij Barbara Vynckier (31). Zij is sinds kort van start gegaan als professioneel opruimcoach. “Door op te ruimen, creëer je rust in je leven.”

In de Verenigde Staten en Nederland bestaat het al langer, in ons land is het beroep van opruimcoach relatief nieuw. Met Barbara Vynckier is er sinds kort ook in onze regio zo’n huishoudcoach aan de slag. Zij is in het dagelijks leven werkzaam als juriste in een notariskantoor, maar is na haar uren ‘professional organizer’. Zij helpt mensen om orde te scheppen in de chaos van hun woning, hun administratie of hun kantoor.

‘Ontspullen’

“Ik ben zelf van nature nogal een verzamelaar, uit schrik om iets te kort te komen”, vertelt Barbara. “Dingen weggooien was heel moeilijk voor mij. Ik hield liever alles bij, omdat het wel nog eens van pas zou komen. Maar op den duur was het huis zo’n rommeltje geworden dat ik het heft in handen heb genomen en ben gaan ‘ontspullen’. Dat gaf me zoveel voldoening en zoveel rust dat ik dat ook voor andere mensen wilde gaan doen.”

Barbara volgde een opleiding tot professioneel opruimcoach in Antwerpen en is sinds deze maand goed en wel gestart in bijberoep. “Gezinnen die een kindje gaan krijgen en een kamer moeten vrijmaken of iemand die naar een rusthuis moet verhuizen en geen blijf weet met de spullen die hij jarenlang heeft verzameld: het zijn allemaal situaties waarbij een opruimcoach van nut kan zijn”, zegt Barbara.

Emotionele beslissingen

Eerst plant ze een kennismakingsgesprek in van een uurtje. Daarna gaat ze over tot een opruimsessie van drie à vier uur, afhankelijk van de medische conditie van de klant. “Bij het opruimen moet je voortdurend beslissingen nemen: hou je het bij of gooi je het weg? Voor alle duidelijkheid: ik ga zelf nooit iemands spullen weggooien. Eigenlijk stel ik vooral veel ambetante vragen. (lacht) ‘Hoe lang heb je die schoenen al?’ ‘Heeft dat T-shirtje zijn diensten nog niet bewezen?’ ‘Past dit kleedje nog wel?’ Het is vaak een emotionele beslissing die je moet nemen. Maar als buitenstaander probeer ik mee die knoop door te hakken.”

“Opruimen en opbergen is een soort van puzzel die je moet proberen te leggen”, vervolgt Barbara. “Het is belangrijk dat je je handelingen bij het opruimen zoveel mogelijk beperkt, zodat je alles makkelijk in je kast kan zetten. Want wat veel moeite kost om op te bergen, komt onvermijdelijk heel snel weer terug. Het is altijd weer fijn om samen die puzzelstukken in elkaar proberen te passen. En eens dat gelukt is, kan je huis weer een thuis worden.”

Voor een kennismakingsgesprek met Barbara betaal je als particulier 85 euro. Maar die kosten vervallen als je daarna een opruimsessie boekt. Daarvoor betaal je 55 euro per uur.

Alle info is te vinden op de website www.opruimcoach-barbara.be.