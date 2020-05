Opnieuw twee keer per week per adres naar recyclagepark Ben Conaerts

27 mei 2020

Intercommunale Igean heeft de maatregelen rond de beperkte toegang op de recyclageparken versoepeld. Je kan nu opnieuw twee keer per week per adres het park bezoeken in plaats van slechts één keer. Je houdt er wel best rekening mee dat de wachttijden daardoor mogelijk wat langer zijn.

De toegangszuil registreert de toegangsverzoeken en opent nu ook bij een tweede aanbieding de slagboom”, klinkt het bij Igean. “Elke maandag wordt de teller weer op 0 gezet.”

Je vindt alle info over de recyclageparken van Igean op deze website.