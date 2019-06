Opnieuw ‘eerlijke’ zomerbar aan Plukboerderij Ben Conaerts

20 juni 2019

16u35 0 Schelle De Fairtrade Trekkersgroep en Wereldwinkel van Schelle organiseren op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni opnieuw hun zomerbar ‘Bar Fair’. Die wordt net als vorig jaar ingericht op de Plukboerderij in de Steenwinkelstraat.

“Het wordt een zomer die net dat tikkeltje anders is”, klinkt het. “Iedereen is welkom om samen lekker bij te kletsen en te relaxen bij een glaasje bier, een wijntje, iets fris, een koffie, een thee of een cocktail in een groen, rustgevend kader. We duimen voor zwoel zomerweer, maar bij regenweer zetten we de tafels daar waar het niet regent.”

Dit jaar wordt er ook een vegetarische pastaschotel geserveerd aan 10 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen. Wie wil mee komen smullen, is welkom vanaf 18 uur. Voor alle anderen opent de zomerbar telkens de deuren om 19 uur. Het laatste pintje wordt getapt om 0.30 uur, zodat tegen 1 uur gesloten kan worden.

Voor de pastaschotel kan je jezelf nog tot dinsdag 25 juni inschrijven via stan.scholiers@skynet.be.