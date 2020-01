Ook Schelle krijgt zebrapad in regenboogkleuren Ben Conaerts

09 januari 2020

13u07 0 Schelle Het zebrapad aan de spooroverweg in de Steenwinkelstraat wordt in regenboogkleuren gestoken. Daarmee wil de gemeente extra aandacht vragen voor de rechten van holebi’s en transgenders.

De twee ‘regenboogzebrapaden’ in het centrum van Boom krijgen navolging in de Rupelstreek. Ook Schelle is van plan om een van haar zebrapaden in een regenboogjasje te steken. Het voorstel werd gelanceerd door de CD&V-fractie en werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Het zebrapad zal tegen 17 mei, de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie, worden aangebracht ter hoogte van de spooroverweg in de Steenwinkelstraat.

“Op die manier geven we erkenning aan de LGBT-gemeenschap en roepen we op tot meer verdraagzaamheid voor holebi’s en transgenders”, klinkt het. “De regenboogkleuren worden geschilderd tussen de officiële lijnen van het bestaande zebrapad. Het zebrapad blijft daardoor volledig conform de wegcode.”