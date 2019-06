Ooievaar komt langs bij koppel slechtvalken: drie jongen geboren Ben Conaerts

13 juni 2019

15u38 0 Schelle De slechtvalken in Schelle hebben opnieuw voor een geslaagd broedgeval gezorgd. Een koppeltje in de nestkast bij de hoogspanningsmast op het terrein van Elia heeft namelijk drie jongen voortgebracht: twee mannetjes en een vrouwtje.

De jonge slechtvalken in Schelle zijn momenteel ruim 10 weken oud en worden nu volop door hun ouders getraind in het vangen van prooien. Ze werden intussen al geringd met een officiële ring van de Belgische Ringdienst en worden intens opgevolgd door de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek. Bijna dagelijks zijn ze aanwezig in een parkje langs de Alexander Wuststraat, vlak bij de centrale, om met verrekijker en telescoop het wel en wee van de slechtvalken te volgen.

“Sinds 2001 zijn slechtvalken vaste broedvogels in Schelle”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Eerst hadden ze een houten nestkast tegen een 100 meter hoge schouw op het terrein van de toenmalige Electrabelcentrale. Nu beschikken ze over een roestvrijstalen nestkast, op een hoogte van 70-meter in een hoogspanningsmast op het terrein van Elia. Sinds de start van het project zagen al 47 jonge slechtvalken het levenslicht in Schelle. Enkel in 2007, 2008 en 2012 was er geen broedgeval. De voorbije jaren waren de Schelse slechtvalken bijzonder productief, met vier jongen in 2014, 2015 en 2017, en drie jongen in 2013, 2016, 2018 en 2019.”