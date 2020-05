Nieuw BIN Mikman uit de startblokken Ben Conaerts

14 mei 2020

15u27 0 Schelle Schelle heeft er een nieuw buurtinformatienetwerk bij. Deze week werd het protocol ondertekend voor de oprichting van het BIN Mikman.

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners, de gemeente en de lokale Politiezone Rupel. Zij houden elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

“Na BIN Kapelom, BIN Boerenhoek, BIN Park Centrum, BIN Stuyvenberg en Bin-Z Molenberglei is er met deze zesde BIN Mikman een werking op het volledige grondgebied van Schelle”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Na goedkeuring van dit protocol door de federale overheid worden alle leden die zich al inschreven ingevoerd in het BIN-systeem en kan de werking echt opgestart worden.”