Natuurpunt zet poorten van natuurgebied Maaienhoek open Ben Conaerts

26 juli 2019

18u42 0

Op zondag 28 juli zet Natuurpunt Rupelstreek de poorten van het natuurgebied Maaienhoek open. Maaienhoek is een klein natuurgebied vlakbij de oevers van de Schelde, dat langs drie kanten wordt omsloten door dijken en houtkanten. “Het gebied is niet vrij toegankelijk, dus dit is een goede kans om er een bezoekje te brengen”, klinkt het bij Natuurpunt. “Op een mooie zonnige dag kan je hier een tiental vlindersoorten spotten.”

Je kan Maaienhoek vrij bezoeken tussen 13 en 17 uur. Om 14.30 uur kan je ook deelnemen aan een geleide vlinderwandeling.