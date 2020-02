Natuurpunt plaatst nestkast voor steenuil in Capucienendreef Ben Conaerts

06 februari 2020

16u42 0 Schelle Natuurpunt Rupelstreek heeft een nestkastje voor steenuiltjes geplaatst aan de hoeve in de Capucienendreef.

De vrijwilligers van Natuurpunt zijn volop bezig met een controleronde langs de nestkasten voor steenuiltjes. Ze kijken of de kasten nog in orde zijn, herstellen of vervangen ze en plaatsen waar mogelijk nog nestkasten bij. Zo hangt er sinds kort een nieuw kastje aan de hoeve in de Capucienendreef in Schelle.

“Deze locatie, met een open landschap, met hier en daar een bosje, een bomenrij, een haag en een houtkant en verspreid wat knotbomen, is een ideale locatie voor de steenuil”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Bovendien werden hier vorig jaar al roepende steenuiltjes waargenomen. We weten dus zeker dat ze er zitten.”